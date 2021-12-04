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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 11-12 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) için geri sayımın başladığını ve İstanbul'un çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 04.12.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne ilişkin İngilizce bir video paylaştı.

Zirve için artık geri sayımın başladığını belirten Fahrettin Altun, "İstanbul çok önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. Stratcom Summit'te dünyaca ünlü uzmanlar, enformasyon savaşları, halkla ilişkiler, kamu diplomasisi, yeni medya alanlarında öncü fikirleriyle varlık gösterecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, tarafından paylaşılan videoda ise iletişim kurma tarzının hızla değiştiğine dikkat çekilerek, "Son teknolojik gelişmeler ve yeni platformlar, iletişim tarzımızı yeniden şekillendiriyorlar. Yanlış bilgi, yalan haberler ve sosyal medya manipülasyonları ise yeni zorluklar getiriyor. İletişim sanatı, değişen ihtiyaçlara cevap vermek için gelişmek zorunda. İstanbul'da buluşalım." denildi.

Stratejik iletişim konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin 11-12 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte buluşacağı belirtilirken, Uluslararası İletişim Zirvesi'nde "bir yıl boyunca çalışacak bir platform oluşturmanın, öne çıkan mesele ve zorluklara, her cepheden yaklaşarak çözümler üretmenin hedeflendiği" bildirildi.

Videoda zirve oturumlarına ilişkin bilgi de aktarıldı.

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