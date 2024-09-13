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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Narin Güran cinayetiyle ilgili yayınlara ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun, Narin Güran cinayetine ilişkin yayınlarla ilgili, "Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarından etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarica  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Narin Güran cinayetiyle ilgili yayınlara ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayetine ilişkin yayınlarla ilgili, "Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili adli soruşturmanın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca gizliliğinin devam etmesine rağmen, birçok ulusal medya organından konuya ilişkin manipülatif, soruşturmaya zarar veren ve reyting odaklı olduğu anlaşılan sorumsuz yayınlar yapıldığını belirtti.

Bu yayınlarla alakalı sağduyulu vatandaşların da ilgili kurumlara çokça şikayette bulunduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın aklıyla adeta alay edilen, konunun uzmanları olmamasına rağmen birtakım kişiler tarafından saatlerce olur olmaz mülahazalarda bulunulan, Narin kızımızın hatırasına saygının ve soruşturmanın selametinin tamamen göz ardı edildiği; izleyicisinin, okuyucusunun, dinleyicisinin yaşına bakılmaksızın yapılan bu yayınlarla ilgili en yakın takibi yapmakta olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yazılı, görsel, işitsel, dijital ulusal ve yerel tüm medya kuruluşlarına, vatandaşlarımızı rahatsız eden ve titizlikle sürdürülen soruşturmaya halel getiren bu tür yayınlardan uzak durmaları çağrımızı yineliyor, her bir kuruluşun sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine azami ölçüde riayet etmelerini bekliyoruz."

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