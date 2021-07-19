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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için BM ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadesini kullandı.

Behlül Çetinkaya   | 19.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca "Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm" başlıklı videoyu da paylaştı.

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