Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepkisini dile getirerek, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 20, 2021
Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur.
Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz.
Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?
"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.