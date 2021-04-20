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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepkisini dile getirerek, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.04.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

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