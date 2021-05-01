Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye'nin, IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın sürecinde G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde milletimiz sıkıntı yaşamasın diye piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Türkiye, likidite desteğinde G20 ülkeleri arasında piyasaya en fazla likidite desteği veren ülke oldu. Her şey milletimiz için."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim

El yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerine sıkı denetim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Piyasayı rahatlatıcı desteklerimizi maksimum seviyeye çıkardık

MSB Van Gölü'nün Göktürk uydusu tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı

Aksoy: Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz

Aksoy: Sırbistan ile aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamayı planlıyoruz
Bakan Soylu: Muafiyet tanıdığımız sektörlerde 691 bin 890 kişi çalışma izni belgesi aldı

Bakan Soylu: Muafiyet tanıdığımız sektörlerde 691 bin 890 kişi çalışma izni belgesi aldı
Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı

Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı