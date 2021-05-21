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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse dahi unutulmayacağını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in zulmünün yıllar geçse dahi unutulmayacağını belirtti

Ankara

Altun, Twitter hesabından, Emon Askar adlı genç bir kızın şarkı sözleriyle dile getirdiği "Filistin'in hikayesi" video klibini paylaştı.

Hakikatin değişmez oluğunu, dile gelişinin değiştiğini aktaran Altun, paylaşımında, "Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail’in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak." ifadelerine yer verdi.

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