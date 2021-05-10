Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'e her zulmün, katliamın ve terör eyleminin hesabını soracağız
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."
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Devlet terörü işleyen İsrail, 3’ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail’e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail’in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021