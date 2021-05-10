Euro
10.05
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.90
Altın
1,837.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'e her zulmün, katliamın ve terör eyleminin hesabını soracağız

Mümin Altaş   | 10.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'e her zulmün, katliamın ve terör eyleminin hesabını soracağız

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'e her zulmün, katliamın ve terör eyleminin hesabını soracağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'e her zulmün, katliamın ve terör eyleminin hesabını soracağız

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib: Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Tlaib: Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor
Çin'den İsrail'e Filistin'deki yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı

Çin'den İsrail'e Filistin'deki yıkımları, tahliyeleri ve yerleşim birimi faaliyetlerini durdurması çağrısı

Filistinli siyasiler, İsrail'in Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırmasının sonuçları konusunda uyardı

Filistinli siyasiler, İsrail'in Doğu Kudüs'te gerginliği tırmandırmasının sonuçları konusunda uyardı