Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirisinin mesnetsiz olduğunu belirterek, "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir." ifadelerini kullandı.
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