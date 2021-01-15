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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin, "Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" açıklamasında bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.01.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin etti.

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."

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