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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "nefret söylemi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hiçbir demokratik siyasi ölçünün, insanlara küfredilmesini ve açıkça hakaret edilmesini onaylamayacağını belirterek, nefret söylemlerine karşı siyaset kurumunun birlik içinde olmayı başarması gerektiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "nefret söylemi" açıklaması

Ankara

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fikir hürriyetinin, nefret söylemleriyle geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti anlamına gelmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."

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