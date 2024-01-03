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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Harun Kutbe  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde barışın, huzurun tesis edilmesi ve terörün son bulması için tüm insanlık olarak ortak ve kararlı bir mücadele zeminini hep birlikte inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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