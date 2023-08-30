Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Bakan Arzu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Diyarbakır eski milletvekilimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız Kutbettin Arzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ebediyete irtihal eden Bakanımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Diyarbakır eski milletvekilimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız Kutbettin Arzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 30, 2023
Ebediyete irtihal eden Bakanımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Makâmı âli, mekânı…