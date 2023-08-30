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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Bakan Arzu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Ahmet Sertan Usul  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski Bakan Arzu için başsağlığı mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Diyarbakır eski milletvekilimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız Kutbettin Arzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ebediyete irtihal eden Bakanımıza Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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