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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinliğinde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TÜRK-İŞ'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek, Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TÜRK-İŞ'i ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ndeki görüşmede, çalışma hayatına ilişkin genel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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