Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulundu
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl çözümü ve normalleşmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
NATO'da önemli bir müttefik olan Kanada ile ikili ilişkilerin geldiği nokta, savunma sanayisi sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve potansiyel fırsat alanlarının ele alındığı görüşmede, Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacminin, hedeflenen 5 milyar dolar düzeyine çıkarılması için öne çıkan sektörler ve iş dünyasıyla eş güdüm halinde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Başta Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çatışmalarda kadınlar ve çocuklar en fazla zarar gören grupların başında geliyor. Sayın Bahous ile yaptığımız görüşmede, Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyetimizi paylaşarak, Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına katılımlarının güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede gerçekleştirdiğimiz çalışmaları değerlendirdik. Ülkemizde geçen yıl yaşanan depremlerden sonra, kadın ve çocuklar öncelikli olmak üzere kırılgan grupların desteklenmesi ve afet risklerine karşı farkındalığı artırmak için yürütülmesi gereken işbirliği çalışmalarını ele aldık. Verimli geçen görüşmemizin hayırlı neticelere vesile olmasını diliyor, Sayın Bahous ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.