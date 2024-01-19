Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Kenya Devlet Başkanı Ruto ile ayrı ayrı görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir ayrı ayrı görüşme gerçekleştirildi.
Kampala
Uganda'nın başkenti Kampala'da, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde, ekonomi, ticaret ve güvenlik alanları başta olmak üzere, ülkeler arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.