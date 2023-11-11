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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" kampanyası için fidan dikti.

Harun Kutbe  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikti Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının TİGEM kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, Yılmaz ve Yumaklı, vatandaşlara dikmeleri için fidan da dağıttı.

Etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir fidanla başlayan bu serüven, Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 2023 farklı yerde, 5 milyon 2023 fidanın daha kök salması ile büyüyecek. Yeşil vatanımız daha da güçlenecek. Tüm vatandaşlarımızı, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, geleceğimize daha yeşil bir Türkiye mirası bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

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