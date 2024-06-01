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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz LGS sınavına gireceklere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

İsa Toprak  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz LGS sınavına gireceklere başarı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sevgili gençler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını almanızı, bundan sonraki hayatınızın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Allah zihin açıklığı versin."

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