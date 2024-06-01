Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz LGS sınavına gireceklere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
Yarın Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 1, 2024
Sevgili gençler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını almanızı, bundan sonraki hayatınızın size, ailenize ve ülkemize hayırlar…
"Yarın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sevgili gençler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını almanızı, bundan sonraki hayatınızın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Allah zihin açıklığı versin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.