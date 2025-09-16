Dolar
41.27
Euro
49.00
Altın
3,692.40
ETH/USDT
4,491.50
BTC/USDT
116,780.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun’un Tekkeköy ilçesi’ndeki kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'den gelen muhtarları kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen muhtarları kabul etti.

Abdullah Özkul  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'den gelen muhtarları kabul etti

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'den gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye olarak, KKTC'nin kalkınmasına ve Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik her alanda desteği sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağlıktan eğitime, ulaşımdan yerel hizmetlere kadar hükümetlerimizin müşterek gayretleriyle hayata geçirilen projeler ortak geleceğimizin en somut göstergeleridir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu ve ülkelerimiz için hayati önem arz eden iki devletli çözüm vizyonuna desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün refahı için canla başla çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'den gelen muhtarları kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'den gelen muhtarları kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Güney Kıbrıs'a yapılan askeri sevkiyatın sıradan bir sevkiyat olmadığının farkındayız

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet