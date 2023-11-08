Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, enerji konusu başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ve iki ülke arasındaki diğer gündem maddeleri değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.