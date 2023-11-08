Dolar
28.49
Euro
30.52
Altın
1,953.66
ETH/USDT
1,887.40
BTC/USDT
35,182.00
BIST 100
7,860.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, enerji konusu başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ve iki ülke arasındaki diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya" hapis öngören düzenlemenin iptal istemi reddedildi
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'da yıl sonuna kadar yaklaşık 4 bin kalıcı konutu teslim etmeyi öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fırsatçılığa dönüşen fiyat artışları için gerekli yaptırımları uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'da 4 binden fazla deprem konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Malatya'da 4 binden fazla deprem konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet