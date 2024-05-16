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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. Uluslararası Adalet Divanı’nda, Güney Afrika'nın İsraille ilgili 10 Mayıs tarihli ek geçici tedbir talebine ilişkin duruşma düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Harun Kutbe  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl çözümü ve normalleşmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

NATO'da önemli bir müttefik olan Kanada ile ikili ilişkilerin geldiği nokta, savunma sanayisi sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve potansiyel fırsat alanlarının ele alındığı görüşmede, Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacminin, hedeflenen 5 milyar dolar düzeyine çıkarılması için öne çıkan sektörler ve iş dünyasıyla eş güdüm halinde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

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