Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl çözümü ve normalleşmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
NATO'da önemli bir müttefik olan Kanada ile ikili ilişkilerin geldiği nokta, savunma sanayisi sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve potansiyel fırsat alanlarının ele alındığı görüşmede, Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacminin, hedeflenen 5 milyar dolar düzeyine çıkarılması için öne çıkan sektörler ve iş dünyasıyla eş güdüm halinde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.