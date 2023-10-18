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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Harun Kutbe  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından "Tek millet, iki devlet olduğumuz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü gönülden kutluyor, vatan müdafaasında şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum." paylaşımında bulundu.

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