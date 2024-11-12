Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı çabaların arttırılması, iki ülke iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesi ve enerji, savunma, dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması konuları ele alındı.
Görüşmede, yeni iş modelleri oluşturarak üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarının geliştirilmesi de değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.