Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aliya İzetbegoviç'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Ülkesinin bağımsızlığı ve milleti için verdiği onurlu mücadelesi ile Avrupa'nın ortasında bir güneş gibi doğan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'i vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." paylaşımında bulundu.
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Ülkesinin bağımsızlığı ve milleti için verdiği onurlu mücadelesi ile Avrupa'nın ortasında bir güneş gibi doğan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, Bilge Kral #Aliyaizzetbegoviç’i vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/gTUxX601vo— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 19, 2023