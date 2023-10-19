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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Harun Kutbe  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aliya İzetbegoviç'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Ülkesinin bağımsızlığı ve milleti için verdiği onurlu mücadelesi ile Avrupa'nın ortasında bir güneş gibi doğan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'i vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

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