Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir." ifadelerini kullandı.
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Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da, yargı önünde de verecektir— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 1, 2022