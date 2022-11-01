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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Harun Kutbe   | 01.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir." ifadelerini kullandı.

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