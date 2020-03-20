Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan uçuşları durdurulan ülkelerde bulunan öğrencilerin dönüşlerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uçuşları durdurulan ülkelerde bulunan öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurmaları halinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek." dedi.
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