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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Enes Kaplan   | 04.09.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Ya istiklal ya ölüm' diyerek istikbalimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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