Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Ya istiklal ya ölüm' diyerek istikbalimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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“Ya istiklâl ya ölüm!” diyerek istikbâlimizin temellerinin atıldığı #SivasKongresi’nin 103. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hwbrfkZCKu— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 4, 2022