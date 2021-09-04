Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,906.20
BTC/USDT
49,981.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”na katılacak
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 04.09.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 büyük oranda aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişileri etkiliyor
Yeni varyantları önlemede en önemli iki faktör kurallara uymak ve aşılanmak
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor

'(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Çok büyük oranda bir kirliliğin kalmadığını görüyoruz'

EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı

EKK toplantılarında Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi kongrenin üzerinden 102 yıl geçti

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi kongrenin üzerinden 102 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzin almadan dijital harita üzerinde veri üretenler cezai yaptırıma tabi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzin almadan dijital harita üzerinde veri üretenler cezai yaptırıma tabi olacak