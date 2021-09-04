Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından #SivasKongresi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/SLIK6kqRfY— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 4, 2021