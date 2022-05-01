Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için başsağlığı diledi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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