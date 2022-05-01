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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için başsağlığı diledi.

Enes Kaplan   | 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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