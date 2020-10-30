Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.