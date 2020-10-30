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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 30.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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