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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak kutladı.

Abdullah Yasin Güler   | 15.06.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e tebrik telefonu

Ankara

Oktay, görüşmede, "182 yıldır vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın günü kutlu olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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