Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Özkoç'a tepki: Hukuk önünde hesap sorulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanını saygısızca ve ahlaksızca hedef alan, bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 4, 2020
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı saygısızca ve ahlaksızca hedef alan bir milletvekiline asla yakışmayacak sözlerin haddini bilmez sahibine hukuk önünde hesap sorulacaktır. Sahada ve masada verdiğimiz mücadele ortada iken milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede olduğu bu günlerde böylesine edep dışı ifadeler kullanan kişiye haddini hiç kuşkusuz milletimiz en sert şekilde bildirecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.