Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Ordumuz milletimizin göz bebeğidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınayarak, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 29, 2020
Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da.
Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum.
Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.