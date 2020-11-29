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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Ordumuz milletimizin göz bebeğidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınayarak, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Yasin Güler   | 29.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Başarır'ın sözlerine tepki: Ordumuz milletimizin göz bebeğidir Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Oktay, paylaşımında, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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