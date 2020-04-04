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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Türkeş için anma mesajı yayımladı.

Ahmet Sertan Usul   | 04.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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