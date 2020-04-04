Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Alparslan Türkeş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı, değerli devlet adamı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 23. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 4, 2020