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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir." dedi.

Ertuğrul Subaşı   | 07.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız." dedi.

Oktay, şöyle konuştu:

"Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir