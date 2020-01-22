Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.
Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüşmede hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.