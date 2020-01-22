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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Ahmet Sertan Usul   | 22.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Fuat Oktay, Rodriguez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte karşıladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da görüşmede hazır bulundu.

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