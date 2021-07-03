Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ı vefatının 21. yılında andı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz filmleriyle gönüllerimizde taht kurmuş, Yeşilçam'ın gülen yüzü, usta sanatçımız Kemal Sunal'ı vefatının 21. yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Unutulmaz filmleriyle gönüllerimizde taht kurmuş, Yeşilçam’ın gülen yüzü, usta sanatçımız #KemalSunal'ı vefatının 21. yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/9N8FFceX1S— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 3, 2021