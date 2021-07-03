Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da "Türkiye Denizcilik Zirvesi Kapanış Oturumu"na katılıyor. Şile'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ı vefatının 21. yılında andı.

Abdullah Yasin Güler   | 03.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz filmleriyle gönüllerimizde taht kurmuş, Yeşilçam'ın gülen yüzü, usta sanatçımız Kemal Sunal'ı vefatının 21. yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 21. yılında Kemal Sunal'ı yad etti

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

Güldürünün ustası Kemal Sunal, vefatının 21. yılında yad ediliyor

Kendisinden yaşça küçük sınıf arkadaşları ve hocaları Kemal Sunal'ı anlattı

Kendisinden yaşça küçük sınıf arkadaşları ve hocaları Kemal Sunal'ı anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Ali Demirel oynadığı karakterlerle hatırlanacak

Ali Demirel oynadığı karakterlerle hatırlanacak