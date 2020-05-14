Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 14, 2020
Fuat Oktay, "Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.