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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Barış Gündoğan   | 14.05.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Mübarek Ramazan günü hain terör örgütü kalleş yüzünü yine gösterdi, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Görevi başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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