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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Dedeler semtindeki 2 katlı tavuk çiftliği yıkıldı.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

Harun Kutbe   | 23.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

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