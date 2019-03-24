Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Yeni Zelanda'da kardeşlerinin yanında oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda ziyaretine ilişkin, "Türkiye oradaydı en ufak bir sıkıntıda, hiçbir beklentisi olmadan kardeşlerinin yanında oldu." dedi.
Yozgat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki mitingini hatırlatarak, "Türkiye'nin kalbi İstanbul'da atıyordu bir milyon 600 bin katılımcıyla. Ankara'daki, İstanbul'daki kalp atışı neyse Çekerek'teki o. Çekerek'te ne ise Ankara, İstanbul'da odur. Çekerek'i başka bir coşkulu, başka bir güzel gördüm. Çekerek 31 Mart'ı bitirmiş gibi gözüküyor. Çekerek, gelişme ve kalkınma vakti diyor. Bundan sonra Çekerek'i kalkındıracağımızı görüşeceğiz ve kalkındıracağız demiştik bu bir başlangıç." diye konuştu.
"Makam mevki derdi olanların bizimle işi yoktur"
"Türkiye 31 Mart'a yaklaştıkça, Türkiye'nin her köşesinde gümbür gümbür patlatacak şekilde yaklaştıkça telaşlanmaya başladılar." diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Patlıcanla oynadılar, domatesle biberle şimdi de dövizle oynamaya çalışıyorlar, onların da hesabını soracağız. 31 Mart’tan sonra Çekerek’in önünde, Yozgat'ın önünde kimse duramayacak. Yozgat tüm ilçeleriyle bambaşka bir güne uyanacak. Birlikte el ele yürüyeceğiz. Bizim derdimiz makam mevki pozisyon derdi olmadı. Makam mevki pozisyon derdi olanların bizimle işi yoktur."
Oktay, Yeni Zelanda ziyaretini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Yeni Zelanda'daydık, 20 saat uçakla gittik. 10 saat fark var, burada gece orada gündüz; burada kış orada yaz. Bu kadar fark olan bir ülkede Türkiye oradaydı en ufak bir sıkıntıda, hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir çıkarı olmadan, hiçbir şey düşünmeden, o, bu şu, öbürü ne der diye umurunda bile olmadan, kardeşlerinin yanında oldu, Müslümanların yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanında oldu. 31 Mart'ta patlatacağız sandıkları, 1 Nisan'dan itibaren yine hep birlikte olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.