Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye vatandaşlarını korumakta daima kararlı olmayı sürdürecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet eden roketle ilgili, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.
- Şanlıurfa'ya roket düştü
- Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
- Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği ev görüntülendi
"Türkiye emin adımlarla ticaretini güçlendirmeye devam etmekte"
Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."
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