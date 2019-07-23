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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye vatandaşlarını korumakta daima kararlı olmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.

Mümin Altaş   | 23.07.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye vatandaşlarını korumakta daima kararlı olmayı sürdürecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet eden roketle ilgili, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.

"Türkiye emin adımlarla ticaretini güçlendirmeye devam etmekte"

Oktay, "Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."

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