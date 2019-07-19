'Türkiye Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek'

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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.

Sinan Uslu   | 19.07.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek

TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.

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