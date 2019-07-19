'Türkiye Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.
TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır." dedi.
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