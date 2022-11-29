Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Ekonomi ve Finans Bakanı İbrahim'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Ekonomi ve Finans Bakanı Cibril İbrahim'i kabul etti.
İstanbul
İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı'nın düzenlendiği İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) üyesi tüm ülkeleri birbirine bağlayacak bir tren yolu projesinin önemine işaret edildi.
Sudan başta olmak üzere Afrika ülkelerindeki gıda arz güvenliğinin ve ülkelerin kendi tarımsal üretimlerini yapmalarının önemi üzerinde durulan görüşmede, bu kapsamda, Sudan'ın geniş tarımsal alanlarında Türkiye'nin teknolojik altyapısının değerlendirilmesi hususunda mutabık kalındı.
Görüşmede, iki ülke arasında, askeri alandaki iş birliği imkanları ve yatırım fırsatları da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.