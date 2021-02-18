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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti." dedi.

Barış Gündoğan   | 18.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Son aylarda yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Oktay, "Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." diye konuştu.

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