Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajında, "Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur" ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddete başvurmanın acizlik, barbarlık, adeta insanlık suçu olduğunu belirtti.
Oktay, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
İnsan zekasının inanılması güç yeniliklere imza attığı bu çağda şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur. Kimi hedef alırsa alsın, amasız, fakatsız şiddetin her türlüsünün karşısındayız, karşısında olmak zorundayız.. #25KasımKadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/00yIBPsS8f— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 25, 2020
Fuat Oktay, paylaşımında, "İnsan zekasının inanılması güç yeniliklere imza attığı bu çağda şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur. Kimi hedef alırsa alsın, amasız, fakatsız şiddetin her türlüsünün karşısındayız, karşısında olmak zorundayız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.