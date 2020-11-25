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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" mesajında, "Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur" ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 25.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddete başvurmanın acizlik, barbarlık, adeta insanlık suçu olduğunu belirtti.

Oktay, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında, "İnsan zekasının inanılması güç yeniliklere imza attığı bu çağda şiddete başvurmak acizliktir, barbarlıktır, adeta insanlık suçudur. Kimi hedef alırsa alsın, amasız, fakatsız şiddetin her türlüsünün karşısındayız, karşısında olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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