Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Murat Nar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.