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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Abdullah Yasin Güler   | 10.05.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Murat Nar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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