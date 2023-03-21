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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapıldığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın adaylık başvurusunun Cumhur İttifakı yetkililerince YSK'ya yapıldığını belirtti.

Bu süreçte desteğini açıklayan ittifak üyesi tüm siyasi partilere teşekkür eden Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun. Aziz milletimizin desteği ile yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tamdır. Rabb'im, milletimize daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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