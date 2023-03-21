Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapıldığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın adaylık başvurusunun Cumhur İttifakı yetkililerince YSK'ya yapıldığını belirtti.
Bu süreçte desteğini açıklayan ittifak üyesi tüm siyasi partilere teşekkür eden Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yolu açık olsun. Aziz milletimizin desteği ile yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tamdır. Rabb'im, milletimize daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.