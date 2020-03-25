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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11'inci yılında andı.

Ahmet Sertan Usul   | 25.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet ve memleket sevdalısı, cesur dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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