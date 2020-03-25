Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 11'inci yılında andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet ve memleket sevdalısı, cesur dava adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Millet ve memleket sevdalısı, cesur dava adamı merhum #MuhsinYazıcıoğlu'nu, vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekanı cennet olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 25, 2020