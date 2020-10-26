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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Abdullah Yasin Güler   | 26.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldık. Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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