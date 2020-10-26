Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldık. Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salat-u selam ile yad ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldık.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 26, 2020
Bu vesileyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) salât-u selam ile yâd ediyor, şefaatine nail olmayı diliyorum. pic.twitter.com/bWe51OQ32U