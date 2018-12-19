Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mahmoud ve Pinto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Hassabelnabi Musa Mohamed Mahmoud'u kabul etti.

Fotoğraf: AA/Arda Küçükkaya

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kasım ayında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan çeşitli alanlardaki iş birliği projelerinde gelinen son durum değerlendirildi.

Kabulde, önümüzdeki dönemde iki ülke cumhurbaşkanları düzeyinde yapılacak Türkiye-Sudan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri her bakımdan daha ileriye taşıyacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pinto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve Yurtdışındaki Portekiz Toplulukları Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Muhabir: Mümin Altaş