Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.
Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 19, 2020
Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
Aklınıza, kaleminize kuvvet!
Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.