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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Fırat Taşdemir   | 20.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. 

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet."

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